Fermana, summit della dirigenza Presentazione in Piazzale Azzolino

Prosegue la marcia di avvicinamento della Fermana all’inizio del campionato. Nella giornata di lunedì c’è stata la riunione generale tra soci e dirigenti, utile per fare il punto della situazione a 11 giorni dall’esordio contro la Carrarese. Nei giorni scorsi parlavamo di poca chiarezza e mancanza di comunicazione da parte del club lamentata dai tifosi. Forse il congresso tra gli stati generali della Fermana ha dato segnali (vedremo se buoni o meno) da questo punto di vista. Infatti, in settimana partirà la campagna abbonamenti e verranno svelati i prezzi (in linea con quelli dell’anno scorso). Mentre nella prossima è in programma la presentazione ufficiale della squadra. La data papabile è quella del 28 agosto, ma è ancora tutto da confermare. Anche perchè qualche innesto quasi sicuramente arriverà dopo quel giorno. Sarà già difficile arrivare con il gruppo al completo alla prima giornata dell’1 settembre (il mercato chiude 45 minuti prima della partita, ndr). Il club intanto ha inviato la mail al Comune di Fermo per la richiesta dello spazio pubblico. La location sarà la solita, Piazzale Azzolino. Squadra in attesa anche delle nuove maglie per la stagione 20232024 che arriveranno entro il 25 agosto dalla Macron.

Per il resto, i dettagli non sono ancora stati rivelati perché la riunione è andata a finire per le lunghe. Sappiamo che all’ordine del giorno c’erano per l’appunto gli abbonamenti, la campagna marketing dedicata agli sponsor e il mercato. Su questo punto, il ritorno dalla vacanza dell’amministratore unico Vinicio Scheggia è fondamentale. Liberare spazio è la parola d’ordine per risanare l’indice di liquidità e sbloccare i diversi accordi già trovati, Borghetto e Padella su tutti. Un occhio di riguardo anche per la ristrutturazione societaria. Nei prossimi giorni si sapranno le varie decisioni prese dai soci e dai dirigenti.

Invece prosegue il lavoro sul campo al Pelloni. Sempre più delineata la volontà della difesa a tre di mister Bruniera. Padella in mezzo ha già dimostrato grande leadership e una buona forma fisica che gli consentirà di diventare fondamentale fin da subito. In una ipotetica (molto ipotetica, il cantiere Fermana è ancora in corso) formazione titolare, al momento come braccetti scenderebbero in campo Spedalieri e uno tra Santi e Fort, con il primo in vantaggio. Sulla destra ci sarebbe Eleuteri e sulla sinistra il classe 2005 Pistolesi, a cui verrà data fiducia ma molto probabilmente arriverà un esterno di categoria. A centrocampo, Giandonato al centro (che si sposta davanti la difesa, ndr) con Misuraca e uno tra Scorza e Gianelli come mezzale. L’attacco rimane un rebus che cambierà a ogni partita a seconda degli interpreti. L’unica cosa certa è che il club vuole dare responsabilità a Curatolo, e l’ex Inter è pronto a prendersela.

Filippo Rocchi