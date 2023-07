Fermana tra attesa e rumors Le certezze dei gialloblu

C’è attesa, grande attesa, nel popolo gialloblù per conoscere le decisioni che la società di Viale Trento sta prendendo per dare il via ufficiale alla prossima stagione. I rumors, tantissimi e di varia natura, che si susseguono tra social e varie notizie che escono spesso a sorpresa di sicuro creano grande confusione. Una condizione si rafforza in virtù del forzato silenzio nel quale il club si è trincerato per evitare fughe di notizie e per rispettare il patto di riservatezza con gli investitori, di varia natura, che nell’ultimo periodo si sono palesati. Nel silenzio esterno continuano comunque i confronti tra i soci e i dirigenti con gli incontri che non sono mancati appunto con le forze economiche e imprenditoriali che si sono avvicinate. Uno stimolo arrivato di recente anche dalle parole dell’ex patron Maurizio Vecchiola che aveva auspicato l’allargamento della base societaria proprio per fare in modo di coinvolgere più realtà possibili nella Fermana. Le novità in questo senso dovrebbero arrivare ben presto e si attendono dunque per capire quale sarà la reale struttura della società gialloblù. Chiaro che in un disegno al momento così nebuloso risulti abbastanza complicato parlare di programmazione tecnica, staff e soprattutto di quella che sarà la rosa a disposizione. Di certo la preparazione vedrà convocati gli elementi attualmente sotto contratto con l’aggiunta dei giovani che si sono messi in evidenza sia nella Primavera che anche in prestito in squadre di Serie D nell’ultima stagione.

Faranno parte del gruppo storico pronto a sudare agli ordini dello staff tecnico il capitano Giandonato, oltre a Scorza, Graziano, Fischnaller, De Pascalis, Pinzi, Spedalieri ma anche Pampano e Vessella: questo salvo offerte che potrebbero anche arrivare per i nomi più importanti e non solo. Insieme a loro anche i vari Cardinali (reduce dall’esperienza al Notaresco), Diouane (dal Roma City e in fase di recupero post operatorio) oltre a Grassi (dalla Sammaurese) e altri che si sono messi in luce in altri campionati. Una situazione che non si discosta troppo da quella della passata stagione che ha avuto una svolta solo nel mese di agosto. L’auspicio è che i tempi siano molto più brevi visto che c’è da sciogliere altri dubbi. Innanzitutto risolvere le questioni relative al direttore sportivo Massimo Andreatini e a mister Stefano Protti: la loro permanenza è ancora in discussione, al netto di contratti che coprono comunque anche la stagione in essere. Da valutare inoltre anche lo staff e i tempi relativi al raduno e alla preparazione che con ogni probabilità si svolgerà, almeno inizialmente, al Bruno Recchioni. Non resta che attendere ancora pochi giorni (magari poche ore) e la fumata dovrà essere per forza bianca.