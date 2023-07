Fermana tra budget e rosa Manca anche lo sponsor

Un sabato di attesa culminato con la comunicazione ufficiale da parte della Covisoc che ha sancito l’ok per la domanda di iscrizione della Fermana che sarà dunque regolarmente al via della prossima stagione di Serie C. Un risultato scontato, come hanno avuto modo di sottolineare alcuni tifosi anche via social: solo il minimo sindacale per ripartire. E da un certo punto di vista è anche vero perché da qui si parte per pianificare anche tecnicamente la stagione 2023-2024. Ma inutile girarci troppo intorno, non è un momento semplice per la Fermana e lo sappiamo bene. Quella che va ad iniziare è la settima stagione consecutiva in Serie C e già questo deve far comprendere anche lo sforzo economico e non solo che la proprietà sta facendo. Poi questa è un’annata iniziata diversamente dal solito: senza il main sponsor che è stato punto di riferimento, prima anche societario e poi "solo" sulle maglie, che ha saputo garantire una continuità straordinaria. Un ammanco in termini economici che indubbiamente rende complicata la stagione con una diminuzione del 30% in termini attuali sul budget. Non facile dunque sotto vari punti di vista, con la necessità di ringiovanire ulteriormente la rosa, puntare ad un minutaggio spinto capace di portare maggiori introiti rispetto allo scorso anno e garantendosi esperienza con quattro o cinque elementi capaci di fare da chioccia. Questo il canovaccio che si va delineando o meglio la pianificazione che la società sta portando avanti al netto di possibili novità. La prima è ovviamente l’attenzione rivolta al confronto con la cordata laziale guidata dall’avvocato Andrea Gianni: primo contatto martedì scorso nella sede di Clinicalab e contatti sottotraccia che sembrano continuare. Chiaramente negli ultimi giorni l’attesa era pr il via libera all’iscrizione. Ora che è arrivato si continuerà con l’approfondimento delle rispettive posizioni e delle intenzioni degli acquirenti. Già da inizio settimana, magari proprio lunedì, il filo del discorso andrà a riprendere e poi si dovrà dunque andare a stringere in un verso o nell’altro. Non si può tergiversare oltremodo perché intorno alla metà di luglio sono virtualmente in programma raduno e successivamente anche la preparazione. Quindi serve celerità e, nell’eventualità che la trattativa non si concretizzi, anche un piano alternativo da rendere subito attivo. Sul piatto in questo caso le posizioni attualmente in bilico sia di mister Stefano Protti che del direttore Massimo Andreatini: entrambi sotto contratto ma che, mai come in questo momento, sembrano "lontani" da Fermo. Insomma giornate decisamente intense su molteplici aspetti che dovranno portare sicure novità e ufficialità dopo quella, per nulla scontata, dell’iscrizione alla Serie C.