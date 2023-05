Fermana tra campo e mercato Protti e Giandonato le certezze

Lavori in corso in casa Fermana. Sino al tardo pomeriggio di ieri, i telefoni dei maggiori esponenti del sodalizio gialloblù risultavano attivi, ma dall’altra parte nessuno era ancora pronto a raccogliere chiamate per richieste di chiarimenti in merito all’ultima assemblea. Tutto comprensibile, per carità. Quella svolta nella sala riunioni della casetta rossa di viale Trento infatti, dovrebbe aver ben individuato e sottolineato le potenzialità economiche che saranno impiegate, in campo e non, per affrontare la nuova stagione sportiva. Ma anche la linea da seguire per arrivare, concretamente, al sempre necessario rafforzamento societario ed alle eventuali conferme del main sponsor come di mister Stefano Protti (alle alternative che rispondono ai nomi di Paci e Cudini si è aggiunta quella last minute riconducibile a Giovanni Cornacchini, per quello che sarebbe un clamoroso terzo ritorno alle pendici del Sabulo), dei componenti dei vari staff, dei giocatori (al di là di capitan Giandonato, che già da qualche mese ha prolungato il legame, restano da vagliare le posizioni di tanti altri senatori) così come delle ipotetiche new entry nel ramo dirigenziale che tanto hanno fatto parlare in questi giorni. Non resta che attendere, allora, mentre la tifoseria inizia ad interrogarsi ed a preoccuparsi sul perché si temporeggi tanto e manchi ancora chiarezza quando altre società hanno già individuato strategie ed obbiettivi per la stagione a venire.

Settore Giovanile. Nella terza giornata di gare del memorial CarliniOrselli, pirotecnica affermazione della Fermana che si impone per 4 a 3 sui pari età del Montefano. Sul manto erboso del Bruno Recchioni ed innanzi ad una buona cornice di pubblico, i ragazzi di mister Massimo Ciocci hanno preso il largo grazie alle reti di Baiocco, una doppietta di Pesaresi e l’immancabile sigillo di bomber Giuggioloni, giunto alla quarta marcatura in tre gare disputate. Al momento, la classifica del Girone A vede al comando proprio i gialloblù con 7 punti conquistati, seguiti da Aurora Treia con 6, Settempeda 3, Cluentina 2 e Montefano fanalino di coda ancora fermo a 0 punti. Per l’occasione, Fermana in campo con la seguente formazione: Santoni, Corvaro, Baiocco, Agnesi, Tarulli, Goxhaj, Giandomenico, Bongelli, Pesaresi, Giuggioloni, Sacco. A disposizione Orazi, Silenzi, Granatelli, De Carolis, Luciani, Pagliari, Ascani, Vignaroli, Taddei. Allenatore: Ciocci. Oggi i canarini in casa dell’Aurora Treia, in un incontro valevole come quarto ed ultimo impegno del raggruppamento (campo sportivo Capponi, fischio d’inizio 17.30). Uberto Frenquellucci