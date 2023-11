Fermana tra campo e mercato. Salutano Benkhalqui e Pozzi

Allenamenti al Recchioni ieri e oggi per la Fermana in preparazione della partita di lunedì alle 20,45 contro il Pineto. Recchioni che nel fine settimana sarà la casa anche della Primavera 3 di mister Luigi Giandomenico. Infatti per la prima volta in questa stagione la squadra giovanile giocherà oggi la sua gara casalinga a Viale Trento contro l’Audace Cerignola alle ore 14:30. I giovani gialloblù approfittano della giornata in trasferta dei grandi per assaporare l’erba del Recchioni. L’Under 19 al momento è all’ottavo posto, dopo la sconfitta nella scorsa giornata contro la Turris, con sette punti, proprio come i pugliesi che affronteranno sabato. Tornando alla prima squadra, la Fermana troverá la squadra del sangiorgese Daniele Amaolo che arriva alla gara dopo la sconfitta a Olbia e una traferta parecchio pesante. I giorni di riposo in più per la Fermana possono essere un vero toccasana e un fattore per sperare nel ritorno alla vittoeia che manca da quasi due mesi.

Si lavora anche sul lato mercato. La rosa è ampia perciò bisogna inizare fin da subito a fare spazio salariale per gli arrivi (essenziali) di gennaio. L’arrivo di Andrea Gasbarro ha obbligato il club a fare questi ragionamenti già da ora. Perciò ha deciso di salutare Mohamed Oussama Benkhalqui, con la squadra già dall’inizio del raduno estivo, e il portiere Alessio Pozzi. Il primo era stato contrattualizzato come addestramento tecnico e aveva giocato una ventina di minuti nella partita contro la Virtus Entella oltre a qualche presenza nella Primavera 3. Anche il portiere si era aggregato alla squadra fin dai primi giorni del raduno fino a qualche giorno fa, ma non era mai stato contrattualizzato nonostante fosse presentato ufficialmente insieme alla squadra a fine agosto a Piazzale Azzolino. Doveva essere il terzo dopo Borghetto e Furlanetto ma un infortunio alla mano e la conseguente operazione aveva fatto temporeggiare la Fermana fino a puntare definitivamente su Andrea Mancini, già portiere della Primavera 3 e convocato in prima squadra dall’inizio della stagione. Da qui fino a gennaio è molto probabile che diversi giocatori poco funzionali al progetto potrebbero lasciare la Fermana, che sia in prestito o con la risoluzione, come successo con Benkhalqui.

Intanto l’ex Montegiorgio Michele Santoro da mercoledì si è aggregato con la Fermana. Si sta allenando al Pelloni con la prima squadra ma solo per un "favore", nessuna messa in prova: a meno di clamorose sorprese, non c’è alcuna possibilità di tesseramento per la mezzala che ha passato le ultime quattro stagioni in Serie D ed è rimasto svincolato dopo la fine della scorsa conclusasi con la retrocessione in Eccellenza con il Montegiorgio. Fermana che comunque dovrà trovare una mezzala dato che al momento le alternative in quel ruolo scarseggiano.

