Fermana Tubaldi e Galassi a caccia del bomber

Il calciomercato entra nel vivo. Oggi e domani saranno gli ultimi due giorni della sessione che si chiuderà definitivamente venerdì alle ore 20. Esattamente 45 minuti prima dell’esordio stagionale della Fermana. La coppia formata dal dg Tubaldi e il ds Galassi si è trasferita a Milano già da ieri. Programma che è iniziato con la riunione nella sede di Sky per presentare il piano editoriale per la Serie C. L’emittente televisiva ha comprato i diritti per i prossimi due anni: il logo è stato cambiato e per la prima volta nella sua storia il campionato avrà uno sponsor title. A Serie C va aggiunto Now, il servizio streaming di Sky, dove anche lì verranno trasmesse le partite: 1143 in esclusiva e altre 48 in co esclusiva. All’evento presente anche il direttore sportivo della Juventus Next Gen Gianluca Pessotto: occasione dunque per Galassi per riavvicinarsi a lui dopo che nella conferenza stampa di presentazione aveva affermato di avere un ottimo rapporto con il dirigente bianconero. Certo è che l’occhio del ds è rivolto ovviamente al calciomercato. Intanto è stato ufficializzato l’arrivo di Marco Calderoni: rinforzo importante sulla sinistra che ieri ha svolto il suo primo allenamento agli ordini di mister Bruniera. Vedremo se l’allenatore deciderà di schierarlo come titolare nonostante i pochissimi giorni in gialloblù e un ritmo gara da recuperare. Ha svolto tutta la presentazione con il Cesena giocando anche da protagonista le prime amichevoli, per poi uscire dal progetto tecnico senza più giocare Intanto ci sarà per la prima spedizione stagionale e forse uno spezzone può farlo anche lui. Con ogni probabilità a Carrara ci saranno anche Fort e Santi, che già da Sefro dovevano firmare il contratto ma l’indice di liquidità non lo aveva reso possibile. Insieme a loro anche Fontana, che nell’ultima parte del pre campionato al Pelloni ha ben figurato convincendo la dirigenza a farsi tesserare. Chi con ogni probabilità non ci sarà è l’attaccante: o meglio, l’unico di ruolo sarà Curatolo, almeno un altro deve arrivare dal mercato ma sempre tra oggi e domani, e vederlo a Carrara sarà difficile. Chi a Milano e chi a Fermo. Prosegue il lavoro a Casa Fermana dopo che è stata fatta finalmente chiarezza. I Simoni prendono il comando, ma serve il passaggio delle quote per definire il tutto. Prima della fine del calciomercato è tutto in stand by, la situazione potrebbe sbloccarsi la prossima settimana. Stesso discorso vale per il segretario generale: Pagliuca è ancora in sede e ci rimarrà sicuramente fino a venerdì, ma intanto sta avvenendo informalmente il passaggio di mano con Marusia Giannini. Una volta ratificato l’accordo per l’acquisizione della maggioranza delle quote a favore dei Simoni, sarà ufficializzata anche questa nuova figura. La squadra stamattina effettuerà la rifinitura, pranzo a Fermo e poi si parte alla volta di Carrara. Si è preferito far partire i giocatori giovedì giusto per non fargli affrontare il viaggio il giorno stesso della partita e arrivare il più freschi possibile allo Stadio dei Marmi. Per i tifosi, la prevendita nel settore ospiti terminerà oggi alle ore 19 e i biglietti saranno acquistabili online sul sito web Etes.

Filippo Rocchi