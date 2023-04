Fermana, un campionato da incorniciare

La stagione 202223 passa agli annali, ma questo sesto campionato consecutivo disputato in Serie C dopo il ritorno dal 2006, porterà con se significati e valori che lo faranno ricordare come uno dei migliori dei 27 disputati sino ad ora dalla Fermana. Per carità: altre volte i gialloblù hanno raggiunto l’obbiettivo in tranquillità o dopo spareggi al cardiopalma, realizzando reti impossibili proprio quando tutto sembrava volgere al peggio (ricordate Pennacchietti a Terni, il missile terra – aria di Ceccobelli a Taranto o l’inzuccata di Micallo contro il Chieti?), ma stavolta c’è di più. Sì, perché di questi tempi Viterbo aveva aperto una ferita che, sebbene vistosa e sanguinolenta (ancora oggi, dalla tifoseria è ritenuta un’onta difficilmente metabolizzabile), rappresentava solo la punta di un iceberg di difficoltà. Salite impervie, poi superate grazie a disponibilità, volontà e raziocinio di sponsor sensibili e dirigenti appassionati, preparati e pronti a caricarsi sulle spalle un lavoro immane, che dopo quel nefasto match di ritorno dei play out ha dapprima rimesso a posto tutte le tessere, poi reso possibile un ripescaggio niente affatto scontato ed in tutta fretta allestito una squadra forte, certamente, ma che non aveva avuto il necessario tempo di affiatamento e di amalgama necessari per iniziare al meglio una stagione che giorno dopo giorno si rivelava come lunga, difficile ed estremamente impegnativa sotto tutti i punti di vista.

Indistintamente, ogni dirigente si è bardato di quelle che sono le peculiarità del Dna canarino, storicamente composto da un mix di irriducibile orgoglio e senso di appartenenza, per poi scendere nell’arena mettendoci la faccia. La tratta Roma – Firenze – Fermo, con qualche puntatina verso il ritiro dove Protti stava allenando una nidiata di giovani di belle speranze, è stata spianata e tassello dopo tassello, lavorando con grande unità d’intenti, sono arrivati i primi risultati. Ripescaggio ufficializzato, approdo di buoni giocatori, di altri ugualmente importanti, ma con qualche acciacco da superare. Quindi, palla ad una squadra il cui assieme era tutto da trovare e dopo un precampionato da incubo regnava il pessimismo. Fugato, gara dopo gara, dopo un più che discreto avvio al quale aveva fatto da contraltare una lunga striscia di gare senza vittorie (ben 10), durante la quale il trio ambiente – società – squadra non si è mai disunito.

Il resto è storia dei nostri giorni, con un mantenimento della categoria che, scottati dalla precedente stagione, non è stato forse apprezzato con la dovuta serenità. Del resto, dopo il ripescaggio su mister Protti ed i suoi ragazzi gravava la pressione maggiore. Gli chiesero di evitare l’ultimo posto, è arrivata una salvezza in scioltezza (sì, riavvolgete il nastro e riguardate il film della stagione a mente fredda) con 3 giornate di anticipo. L’unità di intenti tra tutte le componenti ha fatto il miracolo: disperdere questo tesoro, adesso, dopo quanto fatto fuori e raggiunto sul campo, sarebbe una follia.

Uberto Frenquellucci