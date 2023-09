FERMO: Bruniera: "Fatto un passo indietro, Recanatese ha corso più di noi"

Dopo la sconfitta nel derby, il mister della Fermana Andrea Bruniera è intervenuto in conferenza stampa: "La nostra tenuta atletica non è stata adeguata a quelle che erano le aspettative. Quando metto la formazione cerco sempre di schierare la migliore. In queste due ultime partite avevamo dato un’inquadratura benaugurante. Rimane comunque l’inizio di una squadra da prendere con certe dinamiche. Ho pensato fosse la cosa più giusta farlo anchestavolta, ma il campo non mi ha dato le risposte che speravo. Nel finale abbiamo fatto qualcosa, abbiamo provata a pareggiarla. Se l’avessimo fatto staremmo parlando di tutt’altre cose". Allenatore che comunque si prende le sue responsabilità e suona la carica per la prossima sfida: "La realtà è che oggi abbiamo fatto un passo indietro sotto tutti i punti di vista rispetto alle prestazioni precedenti. Dobbiamo prenderne atto e metterci a lavorare per rimediare agli errori fatti. Non potevamo pensare di essere chissà chi dopo quattro punti fatti. Questa era una partita molto insidiosa ed ero stato chiaro su questo fatto: sapevo che le difficoltà sarebbero venute a galla e ci sarebbe stata una prova di carattere e compattezza importante. Ma non abbiamo avuto le risposte che volevamo. La sconfitta brucia molto contro una squadra che ha corso più di noi".

f.r.