Festival dello Sport show:. Dallari, Rizzoli e Pasquali

Nicola Rizzoli ha arbitrato 235 gare in serie A e per due volte, nel 2014 e 2015, è stato premiato come miglior arbitro del mondo, oltre ad aver diretto la finale del Mondiale 2014 tra Germania e Argentina. Dal calcio alla pallavolo, dove troviamo Fabrizio Pasquali: unico arbitro italiano ad aver arbitrato 3 Mondiali (2010, 2014 e 2018), due World Cup in Giappone, 14 finali scudetto, oltre ad aver diretto incontri in tutti i continenti. E poi c’è Lorenzo Dallari, giornalista e scrittore con esperienze a Telecapodistria, Telepiù, Sky Sport, di cui è stato per 15 anni vice direttore. Rizzoli, Pasquali e Dallari sono solo tre degli ospiti che animeranno il 1° Festival dello Sport che si snoderà in questo week end tra Montegiorgio, Porto San Giorgio e Grottazzolina. La rassegna, ideata e promossa da M&G Scuola Pallavolo e Asd Pallavolo Grotta 50, con il contributo della Regione Marche, conta sul patrocinio dei Comuni di Grottazzolina, Montegiorgio, Porto San Giorgio. ’Velocità e lentezza’ il tema portante di questo primo anno di kermesse, un progetto che vuole essere di lunga durata e che ha l’intento di coinvolgere un intero territorio senza darsi confini spazio-temporali. Si parte stasera a Montegiorgio (ore 21.15, sala consiliare di Palazzo Passari) con la presentazione del libro ’La Storia della Pallavolo’ di Lorenzo Dallari: l’autore è pronto a dialogare con i presenti raccontando aneddoti e storie, attingendo dalle pagine del suo libro. A seguire, sarà il teatro Comunale di Porto San Giorgio, sabato 23 alle ore 11, ad ospitare l’evento clou dal titolo (provocatorio): ’Un futuro senza arbitri? Sfide e rischi tra velocità e lentezza’. Un evento che non ha precedenti e che vedrà sul palco figure di primissimo ordine nell’ambito arbitrale quali Fabrizio Pasquali, Nicola Rizzoli e Matteo Spinelli (docente dei corsi di formazione del settore arbitrale della Fip), moderati dallo stesso Dallari. E saranno tanti gli spunti di riflessione: come sta cambiando la figura arbitrale? Che ruolo avrà l’intelligenza artificiale? Domenica 24 Settembre, alle ore 17, sarà invece la volta di Grottazzolina: al palasport andrà in scena lo spettacolo “Goal 1986” (Proscenio Teatro), con testo, regia e interpretazione a cura di Stefano Tosoni e musiche di Lucio Matricardi. Gli spettatori si troveranno immersi in un viaggio narrato, tratto dal romanzo di Cristiano Cavina ’Un’ultima stagione da esordienti’, che ci parla del calcio.