Fi.Fa. Security, buon pareggio nella tana del Modena

Sesta partita di campionato per la Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto che fuori casa conquista il pareggio contro il Modena Rugby, sfiorando quella che sarebbe stata la prima vittoria fuori casa della stagione, chiudendo sul 19 pari.

La partita è stata molto intensa, giocata a tutto campo, con un’alternanza di attacco-difesa molto equilibrato da entrambe le parti. La prima meta la segna Modena senza realizzare il calcio di trasformazione, ma il pressing dei rossoblu porta subito al pareggio con la meta di Leandro Vaccari. Sul finire del primo tempo, sono ancora i modenesi a sfondare la difesa sambenedettese, chiudendo con il parziale di 12-5 a loro favore. La ripresa vede i ragazzi allenati da coach Lobrauco spingere in attacco alla ricerca di spazi liberi, con un’ottima serie di passaggi che portano finalmente Palavezzati a varcare la linea di meta, con Di Bartolomeo che trasforma e segna il pareggio. Con il tifo degli spalti a supporto, Modena riesce a spingere e ad avere la meglio sulla difesa dell’Unione Rugby, segnando un’altra meta e tornando in vantaggio per poco tempo, poiché i sambenedettesi non mollano e pressano la difesa modenese fino a conquistare la terza meta con Castelletti, trasformata da Di Bartolomeo. Il match si chiude con un pareggio che porta due punti importanti per l’Unione Rugby, che ora si trova quarta in classifica e fa ben sperare per il futuro. L’appuntamento è per il 26 novembre al campo Mandela, l’Unione Rugby affronterà il Rugby Colorno alle 14.30.