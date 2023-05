Fischnaller e il futuro con la Fermana "Parlerò con la società, vedremo il da farsi"

Trentadue anni, una carriera sviluppata su e giù per lo stivale (Catanzaro e Reggina al sud, Sud Tirol ed Alessandria al nord) con Fermo al momento unica tappa geograficamente centrale. Una stagione memorabile, quella in maglia canarina, perché culminata con una salvezza anticipata dopo aver fornito un considerevole contributo fatto di 13 reti in 33 presenze. Meglio, Manuel Fischnaller ha fatto solo a Bolzano nel campionato 201415, quando seppe mettere nel sacco altrui ben 16 palloni, sebbene in 36 gettoni complessivi. Già, la Fermana. Una stagione iniziata non proprio sotto i migliori auspici, poi una buona partenza alla quale ha subito fatto da contraltare un periodo no che ha portato ad accumularsi 10 giornate senza vincere. "Sono ottimista di natura – ha dichiarato l’attaccante bolzanino – e penso sempre positivo. Vero, all’inizio abbiamo fatto un po’ di fatica ed abbiamo incontrato qualche difficoltà. Ma bisognava tener presente che la squadra era nuova, molto giovane e, del resto, vedevo allenamenti durante i quali tutti erano focalizzati sull’obbiettivo e da subito avevo individuato le giuste qualità per uscire fuori da quel tunnel. I risultati non venivano e c’erano pressioni, ma è nelle difficoltà che si vedono le squadre forti".

Pensare che alla fine sarebbe anche potuta arrivare l’appendice di torneo.

"Dopo un lungo anno, c’è stato forse un calo fisiologico. Alla fine abbiamo sofferto, ma prestazioni ed atteggiamento non sono mai mancati: è stata un’annata che giudico molto positiva". La tifoseria chiede a gran voce di rivederla ancora in maglia gialloblù. Oppure pensa che a 32 anni sia arrivato il momento di riavvicinarsi a casa?

"Di tornare a casa non ci penso nemmeno ed a 32 anni sei giovane e con una carriera aperta. Ho ancora voglia di dimostrare quel che sono ed ho un altro anno di contratto che mi lega alla Fermana. Con la società non abbiamo ancora parlato, ma ci siederemo e vedremo il da farsi".

Ha militato sempre o al nord o al sud, Fermo rappresenta la sua prima tappa intermedia.

"Mah, non c’è un perché. Due volte in Calabria, poi in società del Nord. Quando chiamano non sto a guardare la cartina, ma cerco di giocare per qualcosa di importante. Mi piace girare l’Italia, vedere cose nuove".

Quando è arrivato, si aspettava una piazza così appassionata ed attaccata alla squadra? "Sì, lo sapevo. Giocando contro, Fermo ci veniva sempre presentato come campo fastidioso, raccolto e dove una tifoseria calda ed appassionata ti era vicino e si faceva sentire. Ingredienti che facevano sì che la Fermana fosse sempre stata una squadra ostica da affrontare. Quest’anno però, mi sono accorto che oltre ad essere appassionata, la nostra tifoseria si è rivelata matura ed intelligente. Nelle difficoltà, ci sono sempre stati vicini. Anche dopo la gara interna persa con l’Imolese, quando ci fu qualche piccola incomprensione, subito fugata da una nuova ondata di calore e passione che ci ha investito sino a Sassari. Se siamo restati in categoria con tre giornate di anticipo, con una squadra infarcita di giovani, il merito è anche loro che in casa ed in trasferta ci hanno sempre incitato. Per noi, sono stati molto importanti. Anche a Sassari, a campionato concluso e con una piccola speranza play off, sono giunti in tanti. Vedere i nostri colori in tutte le tribune dove abbiamo giocato è stato bello e mi ha provocato sempre grande emozione".

Uberto Frenquellucci