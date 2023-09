Fontana si candida per una maglia

Intanto si avvicina il momento dell’esordio casalingo. Sabato alle 18,30 al Recchioni arriverà il Pontedera per la seconda giornata del campionato di Serie C. Designato per la gara l’arbitro Lucio Felice Angelillo della sezione di Nola. Giandonato e compagni svolgeranno la rifinitura venerdì mattina al Recchioni a porte aperte. Nella mattinata di giovedì invece c’è stata anche l’ormai consueta mini-riunione tecnica tra il ds Galassi, il dg Tubaldi e l’allenatore Bruniera al Pelloni. Campo dove mancano sia Gianelli che Scorza. Il primo resterà fuori per circa un mese a causa di un problema muscolare rimediato nella partita contro la Carrarese. Preoccupano meno le condizioni di Scorza: fastidio al soleo per lui dopo una botta al polpaccio. Meglio non rischiarlo per la partita contro i toscani, ma già dalla prossima (in trasferta a Gubbio, ndr) potrebbe tornare a disposizione. Coperta corta dunque a centrocampo dove, insieme a Giandonato e Misuraca, potrebbe esserci dal primo minuto Tommaso Alejandro Fontana, in vantaggio su Palmucci. Quest’ultimo non gioca da due anni ed è uscito prima dall’allenamento di giovedì.