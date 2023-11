Fort, Vessella e Grassi fuori per scelta tecnica

Protti si affida al solito 4-3-3 per affrontare l’Arezzo. Furlanetto confermato tra i pali. A destra torna Eleuteri, con Laverone ancora out. In mezzo alla difesa ritorna anche Spedalieri, insieme a Gasbarro. Sulla sinistra c’è sempre Calderoni. Misuraca era uscito prima a Vercelli contro il Sestri Levante per un problema al tendine. Una settimana passata da malconcio, ma ieri si è allenato. Difficilmente sarà titolare ma può essere un’arma in più. Al suo posto ci sarà Pinzi, con Scorza e Giandonato. In attacco dovrebbe tornare titolare Montini in mezzo, con Semprini e Curatolo sulle fasce. Nella nota del club alla vigilia della partita, viene specificato che, tranne gli infortunati Laverone, De Pascalis e Gianelli, gli altri non sono stati convocati per "scelta tecnica e della società". Occhi su Fort, Vessella e Grassi: un segnale in vista di gennaio? Contro l’Arezzo sarà una partita speciale anche per l’iniziativa della LILT, la lega italiana contro i tumori. I giocatori, nel mese della prevenzione dei tumori maschili, scenderanno in campo con un segno azzurro in volto, mentre i capitani e gli arbitri avranno un polsino dello stesso colore. Fi.Ro.