Furlanetto alla prima da titolare. Fontana favorito invece su Scorza

La sfida in Sardegna della Fermana ha acquisito ancora più importanza dopo le vittorie di Sestri Levante e Arezzo, concorrenti per la salvezza, rispettivamente contro Carrarese e Spal. Al momento sotto la Fermana c’è solo una squadra, il Rimini, con 5 punti. E le squadre nei bassifondi che necessitano di punti sono diversi. Turno infrasettimanale che porterà obbligatoriamente a qualche cambio di formazione. Tanti gli impegni ravvicinati, e nella precedente "settimana piena" tutti i limiti della rosa datata sono venuti fuori. Il recupero di Padella dall’infortunio offre al romagnolo più soluzioni in difesa, anche grazie all’innesto di Gasbarro. La linea sarà pressoché la stessa scesa in campo contro la Virtus Entella. Quindi Eleuteri a destra, Calderoni a sinistra e Spedalieri al fianco di Padella. Turno di riposo per Laverone e anche per Borghetto. Al suo posto ci sarà l’esordio da titolare in campionato con la Fermana per Furlanetto. Protti lo aveva testato domenica scorsa, ma da quando è entrato non è arrivato nessun tiro. A centrocampo dovrebbero rimanere Giandonato e Misuraca, con l’unico ballottaggio tra Scorza, uscito domenica con i crampi, e Fontana. Al momento in vantaggio l’italo-venezuelano. In attacco, con lo slot under occupato da Furlanetto, si possono mettere due over: Semprini ala destra e Montini punta centrale (possibile staffetta con Paponi), con Pinzi a sinistra. Rientra tra i convocati Tilli, mentre si ferma Santi per un problema durante la rifinitura.

fi. ro.