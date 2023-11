Furlanetto ci mette una pezza. Gasparro e Calderoni soffrono

Furlanetto 7: Più di una volta ci mette una pezza. Sulla ribattuta che ha portato al gol poteva poco dopo che Morra è stato lasciato da solo.

Spedalieri 5: Partita anonima. Si è visto davvero poco in ogni fase della partita contro quella che in estate poteva essere la sua squadra.

Padella 5,5: Quando si stacca dalla linea esce bene il più delle volte, ma l’incomprensione con Gasbarro sul gol costa troppo (dal 25’ st Pinzi 6: forse per la prima volta in stagione riesce dare una spinta in più. Giallo speso bene).

Gasbarro 4,5: Altalenante, interventi precisi e situazioni disattente. Soffre tanto Lamesta e sbaglia anche in impostazione.

Eleuteri 5: L’unico tra gli undici titolari che poteva dare un po’ di velocità, ma non ci riesce mai. In una partita così addormentata, la sua esplosività serviva.

Scorza 5: Bene in interdizione, meno con il pallone tra i piedi. Si vede troppo poco (dal 37’ st Paponi s.v).

Giandonato 5: Non azzecca un lancio, ma in ripiegamento si spende più del solito. Comunque non è abbastanza (dal 37’ st Fontana s.v.).

Misuraca 5,5: L’unico uomo pericoloso della Fermana tra i primi schierati da Protti. In mezzo al campo lotta, ma scompare a tratti.

Calderoni 5: In difesa supporta spesso Gasbarro, ma in due combinano poco. Anche in avanti l’apporto è molto deficitario.

Curatolo 5: Ci prova, ma non riesce mai a farsi valere. Il "paradiso" della Primavera è finito, troppo acerbo per i professionisti (dal 29’ st Tilli 5,5: mette un po’ di pepe alla partita. In due chance va vicino al pareggio, la seconda che si mangia è clamorosa. Poteva essere la svolta, e non solo della partita...).

Montini 4,5: Non tiene la palla su e va parecchio a rilento. I difensori del Rimini lo avranno visto un paio di volte in 90 minuti (dal 29’ st Semprini 5,5: ci prova qualche volta dalla distanza, ma poca roba).

All. Stefano Protti 5: Approccio più difensivo con il 3-5-2, ma il ritorno al 4-3-3 nel secondo tempo ha dimostrato che era meglio la continuità.

fi.ro.