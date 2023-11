Giandonato e compagni sono tornati in campo. Al Recchioni arriverà la ’delusione’ Arezzo

Torniamo a parlare di campo, per quanto possibile. Mister Stefano Protti aveva concesso un girno di riposo ai suoi giocatori dopo la sconfitta per 3-0 contro il Sestri Levante. Anche se molti il riposo se lo sono presi direttamente il giorno della partita. Quello che più ha fatto infuriare tifosi e non dell’ultima partita, è stato più l’atteggiamento della squadra che il risultato in sé. Gente che dopo un quarto d’ora passeggiava e non ingaggiava nessun contrasto. Comunque, Giandonato e compagni sono tornati in campo martedì per iniziare a preparare la prossima sfida contro l’Arezzo, fischio d’inizio in programma per domenica 19 alle 14 al Recchioni. Toscani che in estate sono stati tra i grandi protagonisti del mercato, ma che stanno raccogliendo meno di quanto si aspettassero.