Grande colpo del Rapagnano. Blitz Monticelli

In Promozione giornata di colpi pesanti come quello del Rapagnano che torna al successo battendo l’ex capolista Trodica, grazie al gol di Polozzi. Vigor Castelfidardo e Matelica ne approfittano per staccarsi verso l’alto. Oggi spazio all’Eccellenza, questo il quadro completo.

Eccellenza. Montefano-Civitanovese, Castelfidardo-Urbania, Jesina-Maceratese, Ksport Montecchio-Montegranaro, Monturano-Urbino, Osimana-Chiesanuova, Sangiustese-Montegiorgio, Tolentino-Atletico Azzurra Colli

Promozione B. Aurora Treia-Monticelli 0-2 (Marini, Panichi), Elpidiense Cascinare-Appignanese (Doci, Garbuglia; Medei, Tarquini), Matelica-Casette Verdini 1-0 (Iori), Porto Sant’Elpidio-Cluentina 1-1 (Gibellieri; Cappelletti), Palmense-Atletico Centobuchi 0-3 (doppietta Ciaqlini, Napolano), Rapagnano-Trodica 1-0 (Polozzi), Vigor Castelfidardo-Corridonia 3-1(Rombini, Gambacorta, Altobello; Ruzzier). Potenza Picena-Sangiorgerse (oggi)

Prima Categoria. Girone C: Montemilone Pollenza-Pinturetta. Girone D: Castel di Lama-Azzurra Sbt rinviata, Cantobuchi-Comunanza 0-1, Real Montalto-Cuprense 3-1, Grottammare-Montottone 4-0, Piane Mg-Piceno United 0-1, Afc Fermo-Real Elpidiense 2-1, Futura 96-Castoranese 1-1, Offida-Real Eagles Virtus Pagliare 0-1.

Seconda categoria. Girone E: Santa Maria Apparente-Casette D’Ete 2-2. Girone G: Avis Ripatransone-Vis Faleria 2-2, Invictus-Usa Fermo 2-0, Montefiore-Monte San Pietrangeli 1-2, Pedaso-Valtesino 1-1, Recreativo Pse-Tirassegno 0-0, Mandolesi-Grottazzolina 3-4, PonzanoGiberto-Campofilone 3-0, Petritoli-Gmd Grottammare oggi. Seconda H: Audax Pagliare-Atletico Porchia 1-1, Castignano-Acquasanta rinviata, Croce Casale-Maltignano 1-0, Forcese-Venarottese 0-3, Monteprandone-Jrvs Ascoli 2-0, Olimpia Spinetoli-Acquaviva 3-0, Piazza Immacolata-Vigor Folignano 1-3, Santa Maria Truentina-Agraria Club rinviata.