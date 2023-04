Grande prestazione del Team Studio Moda alla Istria Gran Fondo in Croazia

Due successi di categoria e tanti piazzamenti importanti. Queste sono state le gesta della compagine ciclistica Team Studio Moda Monte Urano alla Istria Gran Fondo 2023, gara che fa parte del circuito UCI Gran Fondo Word Series. Al via di questa manifestazione si sono presentati ben 700 atleti provenienti da ogni parte del mondo che sono stati impegnati sulla Gran Fondo dove hanno percorso 119 km e nella Medio Fondo di km 94. Nella Gran Fondo, sono arrivati due successi di categoria conquistati da Giovanni Lattanzi (M 60-64) e da Franco Abbruzzetti (M 65-69). In più c’è stato anche una terzo posto ottenuto da Davide Breccia (M 35-39). Ottimo anche il comportamento nella Medio Fondo con i bronzi di categoria che sono stati ad appannaggio di Emidio Curti (M 45-49), Ruggero Cutini (M 55-59) e Christian Bufalini (M 19-34). Un ottimo viatico per il Team Studio Moda in vista di quelli che saranno i campionati del Mondo Master che si svolgeranno dal 4 al 7 agosto in Scozia a Glasgow. Il Presidente Enzo Maglianesi coglie l’occasione di ringraziare tutti i sostenitori del Team Studio Moda che permettono di svolgere questa attività ai propri tesserati.

Roberto Cicchinè