I biancorossi in serie positiva da cinque turni. Il cambio di passo grazie anche a mister Troise

Le vittorie con Lucchese, Spal e Sestri Levante. I pareggi con Ancona e Pescara. Cinque risultati utili consecutivi il Rimini non li collezionava da oltre un anno. Insomma i canarini troveranno il loro prossimo avversario nel miglior momento possibile in quello che è un vero e prorpio scontro salvezza e che rischia di affondare ulteriormente la barca gialloblù. I romagnoli semnrano aver cambiato passo con mister Troise in panchina. Un tecnico che, subentrato in corsa, dopo la brutta sconfitta all’esordio contro il Pontedera, ha individuato i problemi della squadra, sistemando la situazione, almeno per ora. Di sicuro ci sono gli 11 punti conquistati in cinque gare, quasi triplicando i 4 messi insieme nelle prime otto uscite.