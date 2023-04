I rossoblù oggi tornano ad allenarsi

Oggi la Samb riprenderà ad allenarsi in vista delle ultime quattro partite dell’anno. Lo farà senza Cardella, espulso con il Fano, e senza Zaffagnini e Karkalis. In settimana, poi, saranno valutate le condizioni di Angiulli e Alboni. Il prossimo impegno, quindi, non sarà facile per gli uomini di Manoni, già privi di Lulli e Torromino. I rossoblù dovranno affrontare il Matese, attualmente sesto in classifica. Subito dopo ospiteranno in casa il Vastogirardi, attualmente nono in graduatoria e a un punto dai rivieraschi. Nella penultima gara dell’anno, il 30 aprile, la Samb se la vedrà con la sorpresa Vigor Senigallia, ad oggi seconda in classifica e reduce da una grandissima stagione. Infine, gli uomini di Manoni giocheranno in casa con l’Avezzano, che ha sempre trentasette punti come la Samb ed è pure lui in lotta per non finire risucchiato nei play out. I rossoblù, quindi si giocheranno la salvezza in meno di un mese, e dovranno amministrare i quattro punti di vantaggio che hanno sul Roma City.