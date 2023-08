I tifosi hanno donato al club due macchinari per la cura del manto erboso del Recchioni

Con la società in piena ristrutturazione societaria e in una situazione al limite della stabilità, i tifosi intervengono a difesa della propria squadra. Poco prima che la Fermana scendesse in campo al Pelloni di Porto San Giorgio contro il Chiesanuova, l’Associazione Solo Fermana ha consegnato al club due macchinari per la cura del manto erboso dal valore superiore ai 2mila euro. Lo spargiconcime e la botte per il diserbante sono stati donati in comodato d’uso al Comune di Fermo dal gruppo di tifosi gialloblù. Alla consegna era presente anche l’Assessore allo Sport Alberto Maria Scarfini. Da sempre vicina alla società gialloblù, l’associazione, grazie al sostegno dei soci tesserati e alle donazioni dei fermani, dalla fine del campionato si è presa l’impegno di ristrutturare e fare lavori di manutenzione specialmente nelle zone degli spogliatoi e della tribuna stampa del Recchioni. Inoltre alcuni membri del direttivo hanno offerto la propria disponibilità nel cercare in primis di avvicinare realtà locali al club e poi nella gestione dell’area hospitality durante le partite casalinghe. Senza dimenticare anche il fondamentale contributo nella creazione di Casa Fermana (attuale sede, ex casetta rossa).