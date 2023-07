I tifosi sbattono ancora la porta

"Angelini a San Benedetto non sarai mai accettato". Con uno striscione esposto al porto la Curva Nord Massimo Cioffi è tornata a ribadire il proprio dissenso nei confronti dell’imprenditore monegasco Francesco Angelini, presunto acquirente della Samb di Roberto Renzi. Già a giugno avevano esposto uno striscione con un messaggio simile. Oramai da più di un mese si rincorrono voci su una eventuale trattativa di Angelini con Renzi ma ai fatti ancora nulla di concreto è avvenuto. Le pendenze della Samb restano sia nei confronti dei calciatori (hanno rimborsi arretrati da percepire da novembre), sia in quelli dei dipendenti al punto che hanno presentato un atto di pignoramento (udienza fissata al 20 luglio) per il mancato percepimento degli stipendi.