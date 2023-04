I toscani sono la vera rivelazione

Già certa della partecipazione ai play off, il Pontedera di mister Max Canzi si accinge ad affrontare questi ultimi 180’ della stagione regolare con il duplice intento di migliorare ulteriormente l’attuale sesto posto in classifica e battere il record di punti ottenuto dalla società toscana in un campionato di Serie C. Cammino notevole, quello percorso dalla squadra granata, con l’unico neo rappresentato dal sicuramente migliorabile dato relativo alle presenze sugli spalti dello stadio Ettore Mannucci. Ben 56 i punti totalizzati, frutto di 15 vittorie ed 11 pareggi (10 le sconfitte), 43 le reti messe a segno (sesto miglior attacco del girone) e 38 quelle incassate (nona miglior difesa). Numeri importanti ed allora a Fermo con il dichiarato intento di cercare di ottenere l’intera posta e continuare a stupire. Squalificato Ladinetti, il rientrante Nicastro tornerà al centro del reparto avanzato, in un 3412 marchio di fabbrica dell’ex tecnico dell’Olbia, subentrato a Catalano dopo un avvio di stagione abbastanza complicato (prima vittoria alla settima giornata, in casa dell’Alessandria, proprio nella gara d’esordio del nuovo allenatore) e che proprio di recente ha prolungato sino al 2024.