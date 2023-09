Il 100% delle quote. La Fermana ai Simoni

Dopo l’inaugurazione ufficiale del nuovo manto erboso e l’ok da parte della Lega Pro per il ritorno a casa, il Benelli è pronto a ospitareil derb con la Vis. Le due curve si stanno preparando all’incontro di lunedì. In giro per le rispettive città sono comparsi alcuni striscioni per suonare la carica e invitare quanta più gente possibile alla partita. A Fermo davanti al Bruno Recchioni c’è scritto "Tutti a Pesaro".

Una carica in più per la Fermana arriva dalle sedi notarili. Infatti nella serata di giovedì è arrivata la formalizzazione del passaggio del 100% delle quote della Fermana alla famiglia Simoni. Nessuna novità, firme che erano già programmate dal 28 agosto, quando poche ore prima della presentazione ufficiale della squadra sul sito della Fermana usciva il comunicato che annunciava il cambiamento all’interno della società. Confermate anche tutte le cariche nel nuovo CdA, con a capo il presidente Umberto Simoni. Gianfilippo Simoni si occupa dei rapporti istituzionali, Massimiliano Tintinelli è il consigliere indipendente del club, con un occhio di riguardo verso i nuovi investitori, ed Enrico Ribichini è il responsabile per il marketing e le sponsorship. Intanto finalmente è stata aperta la prevendita per il settore ospiti, ritardata per il mancato arrivo dell’ok da parte del GOS. I tifosi fermani hanno potuto acquistare i biglietti già a partire da giovedì sera. La sede, per prendere i tagliandi, sarà aperta anche oggi (dalle 16 alle 19), sabato (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19) e domenica (dalle 16 alle 19), ultimo giorno disponibile per assicurarsi il posto. La squadra intanto continua a preparare il match al Pelloni e nella serata di mercoledì hanno partecipato a un incontro organizzato dall’AIA con l’arbitro Ursini di Pescara. Dalla nota ufficiale del club si legge che sono state illustrate le regole che definiscono il modus operandi della classe arbitrale e analizzato vari episodi che si verificano frequentemente nel calcio moderno. La stessa AIA ha reso noto il direttore di gara di Vis Pesaro-Fermana: sarà Ettore Longo di Cuneo. Sarà coadiuvato da Simone Asciamprener Rainieri di Milano e da Andrea Maria Masciale di Molfetta. Il ruolo di quarto ufficiale è stato affidato a Domenico Mascolo di Castellammare di Stabia.

Filippo Rocchi