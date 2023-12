IL brindisi. La cena della società per festeggiare Natale

Da questa mattina la Fermana tornerà ad allenarsi sul sintetico del Pelloni in vista della partita contro la Carrarese, in programma per il 6 gennaio alle ore 16:15. Errata corrige rispetto all’edizione di mercoledì: la Fermana sì si allenerà nella mattina del 31 dicembre, ma l’1 gennaio è stato scelto come giorno di riposo, a differenza di quanto scritto ieri. Finora i giocatori si sono allenati singolarmente con le schede atletiche del preparatore Di Renzo, che ha cambiato volto alla squadra a livello fisico. Intanto questa sera ci sarà la cena di Natale dei gialloblù. Era in programma nella settimana della partita contro il Pescara, ma era stata rimandata di comune accordo tra tutte le parti per preparare al meglio l’ultimo match del 2023. Società, dirigenza, squadra e staff tecnico si vedranno dunque stasera al ristorante Oscar e Amorina di Piane di Montegiorgio per il nuovo anno e per darsi i buoni propositi del 2024: parola d’ordine salvezza.