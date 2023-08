Il campo del Riviera

Un piccolo rebus non poteva mancare. A metterlo sul piatto è stato il sindaco Antonio Spazzafumo, che dopo aver presentato assieme a Vittorio Massi e Luigi Rapullino la campagna abbonamenti della San Benedetto Calcio ha messo in chiaro quali siano le condizioni del campo allo stadio ‘Riviera’. "In passato – ha detto il primo cittadino – ci siamo beccati una marea di insulti per il manto erboso. Lo stiamo curando ma presenta delle criticità particolari: con le alte temperature si riscalda e alcune tipologie di funghi lo danneggiano. Stiamo cercando di fare in modo che sia pronto per l’inizio campionato, ma se non sarà così, non prendetevela con l’amministrazione comunale. Mi impegno personalmente ad approntarlo nel più breve tempo possibile. Stiamo facendo un lavoro enorme per renderlo adeguato e alla fine il risultato sarà soddisfacente". Morale della favola, è altamente improbabile che il rettangolo da gioco sia in condizioni ottimali per settembre.