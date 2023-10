Il Campobasso sul campo del Roma City. Il Chieti fa visita al Sora, big match a Senigallia

Quinta giornata, tutte in campo alle 15: Alma Juventus Fano - Calcio Termoli, Atletico Ascoli - Real Monterotondo, Avezzano Calcio - S. N. Notaresco, Fossombrone 1949 - United Riccione, Roma City F. C. - Campobasso F. C., Sora Calcio 1907 - Chieti 1922, Tivoli Calcio 1919 - FC Matese, Vastogirardi – Sambenedettese, Vigor Senigallia - L’Aquila 1927. La classifica: Fossombrone 1949 e Chieti 10, Avezzano e Sambenedettese 8, Campobasso e Vigor Senigallia 7, Roma City F. C., L’Aquila 1927, United Riccione, Sora Calcio 1907 e Tivoli Calcio 1919 6, S. N. Notaresco e Vastogirardi 4, Calcio Termoli 1920, FC Matese, Real Monterotondo 3, Atletico Ascoli e Alma Juventus Fano 1906 2. Il Fano è in fondo alla classifica dopo la sconfitta a tavolino con la Forsempronese per aver schierato lo squalificato Riggioni.