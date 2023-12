Il centrocampista. Matteo Pedrini all’Atletico Ascoli

Bel colpo in mediana per l’Atletico Ascoli che si assicura le prestazioni del centrocampista classe 2000 Matteo Pedrini, nella prima parte di stagione in forza al Tivoli ma con alle spalle anche una cinquantina di presenze in serie C. In Eccellenza cambia casacca il giovane difensore Marco Di Biagio, classe 20904: dopo aver iniziato la stagione al Montegranaro ora l’arrivo al Tolentino, anche se si tratta di un ritorno visto che proprio in maglia cremisi ha fatto il suo esordio giovanissimo in Serie D. Rimanendo in Eccellenza bel colpo in entrata per il Montefano che saluta il ritorno dell’attaccante Manuel Dell’Aquila, già in viola negli anni passati, ma che ha iniziato la stagione nelle fila del Matelica. Sembra ormai fatta per il cambio di casacca dell’attaccante classe 2000 del Montegiorgio Gioredano Bardeggia che, risolta la situazione in rossoblù, sembra prossimo a vestire la maglia del K Sport Montecchio. Sempre in Eccellenza e sempre parlando di attaccanti è indubbiamente calda la pista che porta il classe 2003 Mattia Cardinali al Tolentino: il giovane attaccante ha iniziato la stagione al Fano, lo scorso anno invece ha vestito le maglie di Fermana in C e del Notaresco sempre in Serie D. Sempre nel massimo torneo di Eccellenza saluta il Monturano Campiglione invece il giovane difensore classe 2003 Luca Fiorito, pronto a vestire la maglia del Potenza Picena in Promozione B. Sempre in Promozione B colpo di esperienza nel reparto avanzato per la Sangiorgese Monterubbianese che si assicura le prestazioni di Gianluca Adami, classe 1988, proveniente dal Monturano Campiglione. Colpo in entrata anche per il Trodica nel reparto avanzato. A disposizione di mister Buratti arriva infatti Mattia Pampano, proveniente da una bereve esperienza con la Sangiorgese Monterubbianese.