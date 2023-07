Il cuore del capitano Giandonato: "Sono pronto"

Il messaggio social di Manuel Giandonato, poi ripreso anche nelle stories della Fermana è stata la prima vera mossa comunicativa dei gialloblù in un momento particolarmente delicato della stagione. A dire il vero la campanella della nuova annata calcistica è suonata da appena sette giorni, esattamente con l’arrivo di luglio. Il problema semmai è che tante squadre si sono mosse in largo anticipo e stanno quasi definendo il proprio gruppo per l’avvio della preparazione con tutte le squadre che si raduneranno intorno al venti di questo mese. Non è ancora dato sapere quando lo farà la Fermana che prima ha altre situazioni da concretizzare. E di certo nella giornata di ieri non ha fatto piacere al capitano Giandonato ma anche alla società (e a molti tifosi) vedere il nome del proprio uomo simbolo accostato ad una società in netta difficoltà che sembra aver difficoltà anche nell’iscrizione alla Serie D. La mossa del capitano dunque, una semplice storia con la frase "pronti per ripartire…" scattata dopo il gol capolavoro di Siena, è quanto di più immediato e semplice utilizzare come risposta ad una fake news totale.

"Io non mi muovo di qui, resto e siamo pronti a dare il massimo per questa maglia", questo il messaggio implicito che il metronomo gialloblu ha voluto lanciare. E lo farà insieme agli altri contrattualizzati pronti a ritrovarsi al Bruno Recchioni come Fichnaller (profilo che potrebbe interessare in categoria), Eleuteri, Scorza, Graziano, De Pascalis, Pinzi, Spedalieri, Pampano cui si aggiungeranno tutti i vari giovani che si aggregheranno e reduci dalla Primavera o da campionati di D.

Questa la certezza attuale, per il resto si attende che il muro di silenzio legittimamente scelto in questo momento di trattative venga buttato giù e si possa comunicare ai tifosi anche le scelte future del club. Partendo da quelle societarie con l’avvicinamento di nuovi interessi parte di imprenditori abruzzesi che già hanno conosciuto molto da vicino il mondo del calcio e che sembrano interessati alla Fermana. Giornate calde, come la temperatura esterna e la settimana che inizia domani dovrà subito, fin dai primi giorni, portare le fumate bianche in ambito societario.

Da qui nasce tutto, anche la gestione sportiva e tecnica con le decisioni che vanno prese con Massimo Andreatini e Stefano Protti, entrambi sotto contratto ma che devono conoscere il piano operativo della squadra gialloblù anche per sciogliere le loro riserve.