Il doppio ex Alex Misin fa le carte al derby : "Penso che la Fermana darà un segnale"

Nato a Pesaro, ma adottato dalla Fermo calcistica. Vis Pesaro-Fermana sarà un po’ la partita del cuore di Alex Misin, protagonista dell’ultima promozione in Serie C dei gialloblù. Oltre 140 presenze al Recchioni, poi una stagione con la maglia della Vis Pesaro.

Misin, che ricordi hai di quella promozione in Serie C?

"Eravamo partiti per fare un buon campionato dopo i playoff dell’anno prima. Si era creato un bel gruppo che in parte fu riconfermato, c’era una bella alchimia. Anche quelli che sono arrivato dopo hanno dato il loro contributo e si sono amalgamati benissimo. C’era il Matelica che era stato costruito per vincere ma noi comunque volevamo stare in alto. Il gruppo fu la nostra forza. Poi i tifosi ci hanno trascinato a vincere il campionato, soprattutto nel derby contro la Vis Pesaro e la partita contro il Matelica. La festa in piazza dopo la promozione è uno dei ricordi più belli".

Qual è la partita che porti nel cuore di quella stagione (Quelle contro Matelica e Romagna Centro non valgono)?

"Quella contro il San Nicolò. Non ci davano per una possibile vincente e facevano la corsa con il Matelica. In settimana il loro allenatore aveva fatto anche delle dichiarazioni che ci avevano lasciato di stucco ma ci ha dato una carica in più. A fine primo tempo eravamo 3-0, li avevamo distrutti. Una delle partite che mi rimase impressa. Ci ha fatto capire anche che c’eravamo anche noi per la vittoria del campionato".

Dalla quasi retrocessione del pre-Destro fino ai playoff di Serie C: Misin ha vissuto tutto questo con la Fermana

"Era stata un’annata particolare quella dei playoff. Avevamo fatto un girone d’andata spettacolare dove siamo stati anche primi. In quello di ritorno un po’ meno, complice anche qualche infortunio. Poi avevamo fatto già tantissimi punti e forse a livello mentale avevamo il freno a mano. L’apice del ribasso è stata la sconfitta in casa contro la Samb: eravamo sicuri dei playoff, ma l’entusiasmo era andato scemando. Partendo subito forte e ritrovandosi a finire il campionato decimi…Se ci trovavamo in fondo e arrivavamo alla stessa posizione c’era un entusiasmo diverso. Comunque, se ce lo avessero chiesto a inizio campionato non ci avrei messo la firma, di più. Quello che rimpiango di quell’anno è stato il fatto di andare a Monza giocando più energici, invece siamo andati scarichi. C’era anche Galliani in tribuna".

Come hai vissuto a livello emotivo il passaggio alla Vis Pesaro? Tornavi nella squadra della tua città, però a Fermo avevi fatto la storia

"Ero un po’ spaventato dopo tanto tempo passato bene alla Fermana. Adesso mi rendo conto che è stato un percorso di crescita. Mi dispiace che a Pesaro sia stato un anno particolare con il Covid anche se mi sono tolto alcune soddisfazioni. L’ultima partita prima del Covid era stata proprio contro la Fermana: in quel match avevo fatto l’assist per il gol del pareggio e con quel punto ci siamo ritrovati fuori dai playout. Mi dispiace per come sono terminati i rapporti: mi erano state date alcune parole che però non sono state rispettate".

Ora lunedì Fermana e Vis Pesaro si sfideranno, chi vedi come favorita?

"Naturale che la Fermana dopo aver preso quattro gol contro il Cesena deve dare una scossa. Se l’indole è rimasta la stessa di quando c’ero, io penso che un segnale importante lo darà".

Filippo Rocchi