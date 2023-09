Il Festival dello Sport, 'Velocità e lentezza' a Fermo

"Il Festival dello Sport nasce per offrire al territorio spunti di riflessione con la finalità di osservare lo sport da varie prospettive". Massimiliano Ortenzi, responsabile dell’universo legato alla M&G Scuola Pallavolo, presenta la rassegna che in tre giorni porterà grandi personaggi a Montegiorgio, Porto San Giorgio e Grottazzolina. "Il tema di questa edizione, ‘Velocità e lentezza’, apre il dibattito a 360 gradi e abbraccia vari aspetti. Sarà interessante valutare le reazioni anche della scuola e della società civile. Vogliamo dare allo sport una lettura diversa, non soltanto legata all’agonismo. Il logo del Festival, tanto per cominciare, nasce da un concorso organizzato con l’Isc di Montegiorgio che, nel corso dell’anno scolastico 20222023, ha visto primeggiare la studentessa Carlotta Rosa della scuola Cestoni di Montegiorgio. Un altro progetto, sostenuto dalla Fondazione Carifermo, vede gli studenti dell’istruzione secondaria di primo grado di Montegiorgio e Grottazzolina impegnati anche in laboratori di teatro. E siamo già impegnati nella composizione del Festival del 2024: riguarderà lo ‘scarto’ nel mondo dello sport, tematica per certi aspetti forte, ma molto attuale per alcune dinamiche legate al mondo giovanile che stanno emergendo".