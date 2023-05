Il futuro della Fermana "Ripartire dalle conferme"

Salvo rinvii dell’ultima ora, domani si riunirà il Consiglio di Amministrazione della Fermana al fine di stabilire le linee guida per la stagione 20232024 ed in città, tra gli appassionati che si riuniscono negli abituali punti di ritrovo, non si parla d’altro. Già, ma cosa si aspettano e, soprattutto, cosa desidererebbero gli aficionados dal sodalizio gialloblù? Abbiamo provato a chiederlo ad alcuni di loro, gente che assiepa le scalee del Buono Recchioni da vecchia data e quello che emerge è estremamente realistico: nessuna richiesta impossibile o voli pindarici. "Mi aspetto che finalmente ci sia quella stabilità societaria che permetta di andare avanti con tranquillità negli anni – è la risposta di Roberto Beato, da una vita abbonato in Tribuna Laterale -. Il prossimo campionato sarà molto difficile e credo che ripartire dalla competenza di una figura come quella del direttore sportivo Massimo Andreatini possa rappresentare già una buona base. Indubbiamente, ha svolto un ottimo lavoro e se resterà sarà chiamato a farne un altro ancora, poiché pochi giocatori sono di proprietà. Uno di questi è Spedalieri, modesto avviso rivelazione dell’annata appena conclusa, che ha giocato meno di quel che credevo e che quest’anno meriterebbe di partire titolare. Certo, trattenere gente come Misuraca, Eleuteri, Fischnaller ed almeno uno tra Parodi e Pellizzari, sarebbe il top. Chissà, se entrasse qualcuno…del resto, la società gialloblù si è costruita una buona reputazione ed una buona immagine, quindi mai dire mai". "Le mie aspettative sono quelle di tutti – fa notare Manio Grandoni, altro storico sportivo gialloblù –, allestire una squadra dignitosa per non stare con il cuore in gola sino alla fine, prendendo un paio di giocatori di categoria per ogni reparto. Poi validi under e prestiti, senza svenarsi. Inoltre, chiederei di dare maggiore visibilità alla squadra in città, soprattutto a noi che la seguiamo da tempo e che non siamo usi alle pratiche on line. La Fermana deve essere di tutti non solo alla domenica. Allenarsi a Fermo potrebbe dire tanto, perché saremmo ancora più vicini a squadra e tecnico e con passione trascinare altra gente da fidelizzare, cercando anche di recuperare sostenitori dal circondario attraverso iniziative mirate". "Non sappiamo ancora nulla, prima di conoscere le intenzioni della società ed il budget sarà difficile dare una risposta – è il parere di Manfredo Merli, istituzione degli sportivi canarini e opinionista radiofonico di lungo corso -. Poi va da se che confermare mister Protti in panchina, che ha fatto un miracolo, così come i validissimi under sarebbero già buone cose. Proseguire su questa linea è fondamentale e la salvezza appena centrata, che per noi fermani vale quanto lo scudetto per il Napoli, sta a testimoniare la bontà delle scelte fatte da dirigenti ai quali chiedo di riaprire la Curva Duomo, oppure di spostare noi abbonati dei distinti in Tribuna Laterale Est".

Uberto Frenquellucci