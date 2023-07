Il gioiello fa gola La Torres su Fischnaller

C’è da stringere i tempi in casa Fermana perché l’avvio della stagione agonistica in senso stretto ormai è alle porte e anche la fase organizzativa dell’aspetto tecnico deve gioco forza iniziare. Dal punto di vista societario si attendono ancora le famose novità che riguardano in particolare l’ingresso di possibili nuovi sponsor. Da valutare poi quanti saranno i nuovi partner, che entità e che forza avranno ma soprattutto se saranno solo sponsor oppure entreranno nella stanza dei bottoni magari come soci. Per quanto riguarda l’aspetto tecnico molto verte intorno alla posizione sia del direttore sportivo Massimo Andreatini che in quella di mister Stefano Protti, con quest’ultimo ancora con un discorso aperto con la società sulla permanenza o meno in gialloblù. In entrambi i casi si parla di elementi contrattualizzati e in carica fino al prossimo 30 giugno 2024. Ecco dunque che in caso non si voglia più usufruire nelle loro prestazioni le ipotesi sono solo due: trattare una buonuscita di comune accordo e sciogliere il legame oppure sollevare dall’incarico il soggetto che in quel caso rimarrebbe a libro pagata. Per una parte dei tifosi il timore di perdere Stefano Protti dopo la salvezza anticipata, è veramente alto e i social anche in questo caso danno un termometro ideale e in tempo reale dell’aria che si respira. Sono questi situazioni da valutare attentamente ma da risolvere nel breve volgere di pochi giorni perché bisogna iniziare ad operare con decisione.

Dalla Sardegna intanto rimbalza la notizia del forte avvicinamento della Torres a Manuel Fischnaller, bomber gialloblù da 13 reti lo scorso anno. I sardi avrebbero già trovato un accordo economico con il bomber, anche lui sotto contratto fino a giugno prossimo con la Fermana, che potrebbe perderlo in quanto diventa quasi impossibile pareggiare l’offerta dei sardi. Possibile definizione proprio nelle prossime ore per questa vicenda che priverebbe del terminale offensivo di riferimento la Fermana ma anche di uno di quegli over di esperienza, chiamati a fare da chioccia ad una rosa che si preannuncia con tanti giovani dentro. Ora non resta che attendere le comunicazioni ufficiali con la possibilità di ulteriori novità ma anche di sorprese dall’ambiente canarino che vive una fase interlocutoria che non fa dormire sonni tranquilli ai tifosi gialloblù. Social docet.