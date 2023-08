Il mercato della Fermana Piace Tulli, tanti ostacoli

Oggi termina il ritiro della Fermana. La squadra in giornata ritornerà in città. Per sabato è in programma il terzo test del precampionato sul sintetico del Pelloni di Porto San Giorgio contro il Chiesanuova, squadra che milita in Eccellenza. Dopo la sconfitta contro il Montefano e gli 8 gol contro la rappresentativa locale, è in programma per le 17:30 la prima amichevole post ritiro. Per quanto riguarda il mercato, resta aperto il discorso Tulli: la Fermana non ha nascosto la volontà di tesserarlo. L’ex FeralpiSalò piace a tutti, ma il suo arrivo dipenderà dal budget del club e dalle priorità prima di questa operazione. Il giocatore intanto ha dato aperture per un eventuale ritorno, tutto sta nelle risorse del club.

Giovedì sono arrivati a Sefro i due classe 2004 ormai ex Inter, Dennis Curatolo e Nicolò Biral. Il club in serata ha anche ufficializzato la loro firma. Già mercoledì aveva raggiunto la squadra in ritiro anche Nicola Borghetto. Per il "nuovo" portiere manca solamente il comunicato che arriverà nelle prossime ore. Intanto giovedì c’è stata la riunione tra il ds Galassi e l’allenatore Bruniera. Oggetto della discussione, chi resterà con la Fermana tra i ragazzi in prova e chi no. I due hanno tirato le prime somme del post ritiro, ma le scelte definitive andranno a delinearsi dopo l’amichevole di sabato. L’unica indicazione certa è che i due difensori centrali Fort e Santi rimarranno con la Fermana: per loro pronto il contratto da firmare.

Per sbloccare il mercato degli over, serve liberare spazio salariale e cedere è l’unico modo. Tra i giocatori che possono partire c’è Giovanni Graziano. Con il centrocampo affollato, il piemontese (in gialloblù dal 2021) non ha gradito molto l’esperimento come difensore centrale. Da professionista comunque sta continuando a lavorare nel miglior modo possibile, ma intanto si sta guardando attorno qualora dovesse arrivare qualche offerta. Molto probabilmente in questa sessione di mercato dovrebbe lasciare la Fermana, ma per il momento non c’è stato nessun sondaggio concreto. Per quanto riguarda il difficile girone B, reso noto dalla Lega Pro lunedì, è intervenuto anche il ds della Juventus Next Gen Claudio Chiellini. "Il girone B sarà più impegnativo per noi dal punto di vista logistico, però sarà allo stesso tempo molto formativo per i nostri ragazzi. Per loro rappresenta un ulteriore opportunità di crescita misurarsi con squadre diverse, giocando in stadi nuovi e in piazze che hanno anche avuto un recente passato in categorie superiori". A dimostrazione del fatto che non solo per la Fermana sarà un’annata tosta. Anche se sono stati già annunciati, i gironi della Serie C hanno ancora possibilità di cambiare. Infatti il 29 agosto si riunirà il Consiglio di Stato e sarà l’ultima possibilità per la Reggina di tornare in Serie B dopo l’esclusione. Come cambierebbe la C? Se i calabresi dovessero vincere il ricorso, il Brescia rimane nella terza serie e andrebbe nel girone A, l’Alessandria tornerebbe nel B e il Pescara, una delle squadre più quotate per la vittoria finale, scivolerebbe nel girone C.

Filippo Rocchi