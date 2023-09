Il mister dopo il pesante 3-0 a Fermo: "Soddisfatto dei miei, spiace aver perso"

Dopo la pesante sconfitta per 3-0 contro la Carrarese alla prima giornata di campionato, l’allenatore della Fermana Andrea Bruniera è intervenuto ai microfoni del club: "Risultato molto pesante e non veritiero. Sapevamo di affrontare un’ottima squadra ma avevamo approcciato la partita molto bene, aspettandoli e ribattendo colpo su colpo. Li avevamo limitati creando anche qualche occasione. Il gol allo scadere del primo tempo e quello a inizio secondo tempo ci ha sfiancato nella testa più che nelle gambe". La confusione mentale si è vista in campo e ha portato al terzo gol dei toscani: "Ci abbiamo messo un pò a recuperare quella freschezza che ci serviva per reagire. Risultato che in questo momento ci delude e ci rattrista parecchio. Sputare sangue dal primo all’ultimo minuto cercando di commettere meno errori possibili: questo sarà il nostro campionato. Io sono soddisfatto del comportamento dei ragazzi, ma mi dispiace molto per aver perso. Meritavamo qualcosa di più". Una parentesi sui nuovi arrivati: "Stasera abbiamo tirato una linea sul mercato che ci ha portato dei volti nuovi che conosceremo. Ci vorrà altri giorni per integrarli e ulteriore fatica. Sarà una settimana di lavoro intenso in preparazione di una partita importantissima. In casa vogliamo far gioire i tifosi che anche oggi sono venuti fino a qui".