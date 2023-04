Il tecnico Diana: "Abbiamo preso un pugno in faccia. Ritroviamo le energie"

Recuperati Rossi, Laezza e Guglielmotti, il tecnico della Reggiana Aimo Diana sfoglia la margherita: continuare ad affidarsi al 352 o schierare il più garibaldino 343? Del resto, dopo aver dilapidato un margine di nove lunghezze sull’Entella, per la Regia alternative non ce ne sono più.

Il diktat allora è quello di totalizzare nove punti in queste ultime tre gare della stagione regolare e sperare che in almeno una la compagine ligure incespichi e perda terreno, dando modo ai granata di tornare al comando della graduatoria. Da sabato, giorno in cui Lanini & c. hanno confermato lo stato di crisi impattando in casa con la Recanatese (dopo l’incontro la tifoseria ha avuto un colloquio con alcuni rappresentanti della squadra), il match di oggi al cospetto della tranquilla Fermana è visto come la madre di tutte le partite.

Anche la società si è fatta sentire ed il direttore sportivo Goretti ha tenuto tutti a rapporto: in sintesi, ai giocatori granata è stato rivolto il classico invito a non mollare ed a mettersi subito alle spalle il fisiologico sconforto derivante dagli ultimi deludenti risultati, invitandoli a riprendere la retta via. Le somme si tireranno alla fine.

"Mi piace la positività, è quella che ho cercato di dare – ha dichiarato mister Diana (nella foto) sulla pagina Facebook del sodalizio emiliano –. È chiaro che un pugno in faccia lo abbiamo preso, bello secco. Però dopo uno o due giorni di dolore calcistico, abbiamo rimesso a posto i cocci e iniziato a lavorare su un’altra partita. D’altronde le nostre motivazioni devono essere sempre che c’è un’altra partita da fare; adesso il destino non è più nelle nostre mani, ce lo siamo voluto noi, è colpa nostra e quindi dobbiamo cercare, a questo punto, di fare il meglio che ci è possibile fare in questo momento".

Inevitabile non gettare lo sguardo verso l’impegno odierno. "Dobbiamo ritrovare le energie – aggiunge – , noi come staff dobbiamo far sentire alla squadra che ci crediamo, che siamo i primi a crederci, come la società, e quindi dargli questo input e soprattutto togliergli un po’ di quella tensione, che può essere una sorta di paura, tutti adesso utilizzano questa parola. Io ho solamente detto loro che la paura è un sentimento umano che esiste, non bisogna fare finta che non ci sia, e neanche combatterla; bisogna saperla accettare, saperla affrontare. Con attenzione, aumentando ancora la concentrazione e sbagliando il meno possibile, e andando sulla fiducia, che io dò fortissima alla mia squadra, a cercare i tre punti. In primis dobbiamo cercare di vincere la nostra partita e pensare prima che c’è la nostra partita; gli altri quando ci stavano dietro pensavano prima a vincere la loro partita, e poi eventualmente a quella degli altri".

u. f.