In vendita i libri sul centenario

Sono tornati in vendita i libri per i 100 anni rossoblù che possono essere acquistati insieme ai magneti e alla t-shirt celebrativa nell’Edicola Montebello a San Benedetto e nella Tabaccheria Isola del Tesoro a Porto D’Ascoli. Tutto il ricavato di queste iniziative sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di volontariato cittadine. Nel frattempo, uno degli appartenenti all’Associazione Samb Legend, il grafico Luca Addarii (già capitano della Samb di Beach Soccer) ha vinto il terzo Torneo Internacional Alicante Sun FC. In Spagna, il giocatore sambenedettese ha indossato la casacca del Marsiglia e dopo tre giorni di competizione ha alzato il trofeo insieme ai compagni francesi vincendo la finale ai calci di rigore. Ieri, invece, la Samb ha ripreso ad allenarsi in vista dell’ultimo impegno della stagione, che vedrà gli uomini di Manoni impegnati contro l’Avezzano, attualmente dodicesimo in classifica.