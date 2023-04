In vendita il libro sul centenario

Durante la celebrazione dei 100 anni di storia della Samb, organizzato da Samb Legend, lo scorso 4 aprile, è stato anche presentato il libro sul centenario, dato in omaggio alle vecchie glorie rossoblù nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta all’hotel Calabresi. Il libro, stampato da Fast Edit, sarà messo in vendita, in edizione limitata, con dei magneti speciali raffiguranti i due loghi, sabato 15 aprile dalle ore 14, insieme alle maglie celebrative. Per ulteriori informazioni contattare Samb Legend sui social. Quanto, invece, all’attuale campionato della Samb, sono disponibili i biglietti per la trasferta contro il Matese. I tifosi hanno ormai abbandonato la squadra ma per chi vorrà acquistarli sono in prevendita, solo online, sul circuito Ciaotickets, fino alle 19 di sabato 15 aprile. Il botteghino ospiti dello stadio del Matese sarà chiuso il giorno della gara. Ciascun tagliando costerà 5 euro. La gara tra Matese e Samb sarà trasmessa a pagamento sulla pagina Facebook del club campano.