Incontro col sindaco

Il ceo di Sideralba Luigi Rapullino, primo candidato ad affiancare Vittorio Massi nel progetto di una nuova Samb, sempre che ve ne sia una sola e quindi nel caso Renzi non riuscisse ad iscrivere la squadra al prossimo campionato, è rientrato a Napoli. Con Vittorio Massi non è ancora stato fissato un incontro ma i due si sentiranno sicuramente nei prossimi giorni. D’altra parte Massi è rientrato dalla Florida soltanto ieri. Massi dovrebbe incontrare a breve anche il sindaco Antonio Spazzafumo ma anche in questo caso non è ancora stato fissato un appuntamento. All’ordine del giorno di questi incontri comunque è chiaro che ci sarà la costituzione di una nuova Samb che potrà nascere cambiando la denominazione del Porto d’Ascoli di proprietà di Massi. Poiché se Renzi non risolve i problemi finanziari e non riesce a cedere il club San Benedetto rischia di rimanere senza una squadra di calcio. Certo non si potranno attendere ancora a lungo le mosse di Renzi.