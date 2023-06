Incontro in comune con i tifosi

Incontro in comune, ieri, tra una rappresentanza della tifoseria e il sindaco di San Benedetto Antonio Spazzafumo. Ovvio l’argomento all’ordine del giorno dell’appuntamento. Anche i tifosi chiaramente hanno voluto parlare con il primo cittadino della città per capire come stanno le cose intorno alla Samb. E’ chiaro che il sindaco non può rispondere per Renzi. La Sambenedettese di Renzi per quello che è dato sapere – il presidente del club rossoblù non si è rifatto vivo con il sindaco – rischia di non iscriversi al prossimo campionato. Oggi anzi potrebbe arrivare qualche deferimento al presidente Renzi in merito ai rimborsi non pagati e alle rate insolute dei lodi arbitrali inerenti le conciliazioni con gli ex rossoblù della gestione Serafino. Oggi dovrebbe già emergere una decisione da parte del Tribunale.