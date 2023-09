Intanto allo stadio si lavora sul manto

Per la prima in casa della Samb, seppure non in campionato (quindi non varranno gli abbonamenti, che stanno per toccare quota 1700), il Riviera delle Palme si avvia ad ospitare circa duemila tifosi rossoblù. Nel frattempo, resta la preoccupazione per le condizioni del terreno di gioco dello stadio rivierasco, nonostante gli sforzi dell’Amministrazione comunale, che ha diramato una nota in merito, dichiarando che gli interventi sono partiti subito dopo la gara di rugby partendo con "la scarifica per ripianare il livello del campo da gioco, col trattamento fungicida e con una prima risemina. Da domani inizierà la seconda fase dell’intervento che permetterà al campo di presentarsi in forma adeguata a ospitare le partite della Samb".