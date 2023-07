Intanto in porta si attende Lamberti

La San Benedetto calcio vuole subito piazzare anche altri due colpi. Il primo in porta. Attende, infatti, una risposta dal giovane portiere della Puteolana Domenico Lamberti, classe 2004, nominato anche miglior under della serie D. Si affiancherebbe a Stefano Coco, 2003, nell’ultima stagione all’Avezzano. Poi il ds Stefano De Angelis continua il pressing sul centrocampista della Fidelis Andria Andrea Arrigoni. Con il calciatore c’è un’apertura ma pare che per arrivare ad un accordo occorreranno ancora dei giorni. Nel frattempo il presidente Vittorio Massi che ha già incontrato anche il sindaco di Monsampolo Massimo Narcisi sta cercando di risolvere la questione del Samba Village. L’intenzione è ottenerne la gestione per gli allenamenti della San Benedetto calcio.