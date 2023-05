Intanto Massi cerca sponsor

Mentre Roberto Renzi prova a risolvere i problemi societari, Vittorio Massi va avanti spedito per creare la sua Samb, che nascerà dal titolo sportivo del Porto D’Ascoli. Massi ha incassato il sì del sindaco Antonio Spazzafumo, il quale ha assicurato che al Riviera potrà giocare una sola Samb, quella che rappresenterà degnamente la città e, in soldoni, sarà l’unica seguita dai tifosi, i quali hanno già abbandonato la Samb di Roberto Renzi. Massi sta anche lavorando per allargare la base societaria o comunque attrarre vari sponsor, tra cui ci sono Bartolomei e Rapullino. Dal punto di vista tecnico, si parla di Stefano De Angelis quale direttore sportivo, con Mirko Cudini come allenatore. Difficile rimanga, nella nuova società, il tecnico attuale del Porto D’Ascoli Davide Ciampelli.