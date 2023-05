Kevin Bovara è campione regionale

Nell’ultima fase del campionato regionale a Camerano per le categorie Cadetti, Jeunesse, Junior e Senior l’atleta azzurro della Diavoli Verde Rosa, Kevin Bovara, ha conquistato il titolo regionale nella massima categoria con 164,43 punti migliorando ulteriormente il suo personal best. Kevin, nettamente migliorato dalla prima fase, ha eseguito correttamente nel long program per la prima volta la catena triplo flip triplo tolup incrementando ulteriormente il contenuto tecnico del suo programma lungo. Il tecnico Ivan Bovara e la coreografa Laura Marzocchini, che hanno seguito Kevin a questa gara, lavoreranno per raggiungere la soglia dei 200 punti in vista dei prossimi campionati italiani. Domenica si assegneranno, sempre a Camerano, i titoli regionali federali nelle categorie Giovanissimi, Esordienti e Allievi; per la Dvr ci saranno Allegra Ionni, Elisabetta ed Eleonora Rossini e Beatrice Girolami.