La Campagna abbonamenti prende forma Ecco la novità per seguire i Canarini

Prende forma la campagna abbonamenti della Fermana. Prima dell’inizio dell’amichevole contro l’Elpidiense Cascinare sono stati pubblicati i prezzi. Per la tribuna centrale costerà 120 euro con la riduzione a 100 per donne e Over 65, a 60 per gli under 18 e a 30 per gli under 14. Mentre per la tribuna centrale costerà 350 euro. Abbonamento che varrà per tutte le gare casalinghe fatta eccezione per due partite a scelta della società dove anche gli abbonati pagheranno il biglietto normale le cosiddette Giornate Canarine. La data papabile per la partenza alla vendita è quella di lunedì. Il club ha deciso anche di dare il via a una nuova promozione: per ogni abbonamento fatto, ci sarà la possibilità di acquistare la prima maglia della stagione 2023-2024 al prezzo scontato di 50 euro.