La Fermana adesso può tornare a sperare. Andreatini: "Ci siamo anche noi, avanti così"

La vittoria in rimonta contro la Juve Next Gen è stata linfa pura per l’ambiente Fermana. Lo dimostrano le parole ai microfoni di Radio Fm1 del direttore sportivo dei gialloblù Massimo Andreatini, tornato più di un mese fa dopo l’esonero estivo. "Siamo a tutto gas. Non posso che ringraziare i ragazzi perchè mi stanno dando tanto. Abbiamo cambiato modo di allenamento, il nuovo preparatore sta lavorando sui dettagli. Ognuno porta il proprio secchio di acqua nel pozzo. Se tutti impariamo a portarlo penso che incominceranno a vederci presto nei radar". La prima azione drastica di Andreatini è stata quella dell’esclusione dal progetto tecnico di Calderoni, Laverone e Padella. "Si sono sempre comportati da professionisti. Ma in una squadra vanno messi pochi giocatori di un certo tipo e noi ne avevamo troppi. Ho dovuto fare una scelta ed è ricaduta su giocatori che conoscevo già. Non hanno avuto problemi particolari, troveremo la soluzione migliore, qualunque essa sia". Da quanto "Max" è tornato a viale Trento, l’aria è cambiata parecchio. "Quando sono arrivato mi sono dovuto rendere conto di quella che era la situazione. Vivendo e capendo quali potevano essere le criticità mi sono dovuto assumere le responsabilità di fare certe scelte, anche se potevano sembrare rischiose. La squadra non rispondeva, la classifica era sempre più pesante, di conseguenza ho fatto la mia tara e ho capito che nella squadra c’era una cappa di pesantezza assoluta. Ho voluto alleggerire con la spensieratezza di giocatori che non avevano mai visto la categoria". Andreatini ha parlato anche delle questioni extra campo: "Intanto dobbiamo ringraziare per i pagamenti fatti due giorni prima della scadenza. Anche con mille acrobazie, sono stati bravi. Le voci non mi distraggono. Io faccio il mio lavoro. Siamo professionisti, sappiamo come funziona. Ma per me viene prima di tutto il bene della Fermana. Questo deve essere il pensiero di tutti. Oggi la salvezza diventa questione di vita o di morte, calcistica, ma sarebbe comunque una tragedia. Non possiamo dare un dispiacere del genere alla gente che ama questa squadra. Chi non ci crede, deve avere la coscienza di cambiare casacca". Parole pesanti ma che rendono bene l’idea quanto ora la Fermana possa credere veramente alla permanenza in Serie C. Non solo i giocatori, ma tutto l’ambiente. "Per decisione concordata con la società, lo staff e la squadra, è stata rinviata la cena di Natale, che era in programma per questa settimana. Questo per cercare di rimanere sul pezzo e non avere distrazioni. La faremo dopo Natale. Anche per far capire quanto ci teniamo a far bene anche in campi quasi proibitivi come quello di Pescara". Sabato sera la squadra sarà impegnata nella sfida all’Adriatico. "Questi ragazzi stanno mettendo un certo tipo di mentalità che qualche settimana fa era difficile solo pensare. È una partita fondamentale ma impari a livello di qualità. Però abbiamo dimostrato che ci siamo anche noi".

Filippo Rocchi