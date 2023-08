La Fermana convince Tris all’Elpidiense Cascinare

FERMANA

3

ELPIDIENSE

0

FERMANA primo tempo (3-5-2): Borghetto; Santi, Padella, Spedalieri; Eleuteri, Scorza, Giandonato, Misuraca, Gianelli; Pinzi; Curatolo. All: Andrea Bruniera.

FERMANA secondo tempo (4-3-1-2): Borghetto; Eleuteri (dal 32’ st Biral), Padella, Santi (dal 29’ st Fort), Pistolesi; Scorza (dal 31’ st Graziano), Giandonato (dal 21’ st Fontana), Gianelli (dal 32’ st Esposito); Misuraca (dal 21’ st Grassi); Pinzi (dal 33’ st Pampano), Curatolo (dal 31’ st Benkalqui)

ELPIDIENSE CASCINARE (4-3-1-2): Tomba; Mancini, Cannoni, Salvati, Doda; Marozzi, Catinari, Doci; Cacciola; Cuccù, Cingolani. All: Marco Comotto Reti: Curatolo (F, 45’), Grassi (F, 76’), Pampano (F, 80’)

L’ultima Fermana del pre campionato fortunatamente è la migliore: con il risultato di 3-0 i gialloblù battono l’Elpidiense Cascinare, squadra allenata dall’ex capitano canarino Marco Comotto. Davanti al presidente Umberto Simoni, in gol vanno Curatolo, Grassi e Pampano. Giandonato e compagni sono stati dominanti in tutte le fasi di gioco, a differenza delle precedenti uscite. Che manca la punta di sostanza si vede lontano un miglio: Curatolo lotta come può con il sostegno da dietro di Pinzi, ma non riesce a incidere troppo come punta unica. Sempre reattivo però sotto porta, come in occasione del primo gol: lancio da dietro della difesa, avversari messi male e il classe 2004 che si invola da solo verso la porta. Se il rigore l’aveva segnato contro il Chiesanuova, non è lo stesso contro l’Elpidiense con Tomba che sull’1-0 gli respinge il penalty.

L’esperimento di giornata di mister Bruniera è quello di Gianelli come esterno sinistro, in attesa di un arrivo importante. Si vede che non è il suo ruolo, ma l’ex Inter non si è comportato per niente male. Prima da titolare per Borghetto in porta dopo l’ufficialità della firma. Portiere che sull’1-0 ha tremato per il palo preso da Cuccù. Qualche imprecisione nelle poche volte in cui è stato interpellato, ma ci sta dopo quattro mesi dall’ultima partita ufficiale. Da segnalare anche i toni in campo poco da amichevole: falli pesanti da una parte e dall’altra.

Intanto prima della partita, mentre la squadra si stava riscaldando, c’è stata una mini riunione a bordo campo tra il dg Tubaldi, il ds Galassi e mister Bruniera. Lo stesso Tubaldi che lunedì sarà protagonista di un altro summit della dirigenza. La riunione sarà fondamentale anche per decidere definitivamente l’organigramma societario. Diverse caselle sono ancora da sistemare, vedi il ruolo di segretario, con Scheggia che ha trattenuto il dimissionario Pagliuca e Marusia Giannini alle porte. 28 giorno importante, dunque, in casa Fermana: nel pomeriggio la riunione e in serata la presentazione ufficiale della squadra. Nella scaletta i ragazzi del settore giovanile ci sono tutti, in quella della prima squadra anche, con l’attesa di rinforzi, mentre la parte dell’organigramma è ancora bianca. Lunedì si dovrebbe decidere tutto, anche se la scadenza ufficiale è fissata per il 16 settembre.