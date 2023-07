La Fermana non si vende "Andiamo avanti così"

La notizia ufficiale è arrivata esattamente intorno alle 21 dell’altra sera, con un comunicato ufficiale atteso dall’intera giornata e che ha messo la parola fine sulla querelle del momento. La Fermana, vale a dire l’intero direttivo dei soci canarini, ha deciso che non si vende ai due interlocutori che si erano ultimamente palesati, tre considerando anche la cordata che si era presentata qualche settimana prima da Andrea Gianni, per assicurarsi il pacchetto di maggioranza della società.

Un comunicato che ammette poche repliche e non lascia spazio a differenti interpretazioni. "La Fermana FC – si legge nel documento – comunica che successivamente alle riunioni avute in questi giorni è stata presa la decisione di proseguire con l’attuale società e quindi di non cedere alle proposte arrivate. Nel contempo la società ringrazia coloro che hanno manifestato interesse presentando delle proposte di acquisto che questa società ha valutato attentamente ritenendole non congrue al valore della stessa. Proprio nel rispetto di queste trattative la società ha ritenuto necessario nell’ultimo periodo rimanere in silenzio rispettando il patto riservatezza che queste trattative impongono".

Il grazie, dunque, per l’interessamento sia all’imprenditore Nicola Di Matteo che alla cordata laziale con all’interno l’ex Viterbese Marco Arturo Romano per l’interessamento ma offerte rifiutate, ritenute non pienamente congrue e dunque società che procede con l’attuale assetto, puntando sulla maggiore partecipazione di sponsor e forze imprenditoriali locali. E proprio in questa direzione la parte del finale del comunicato è eloquente: "Un grazie all’impegno che l’amministrazione Comunale di Fermo sta ponendo in essere per aiutare a coinvolgere quante più realtà imprenditoriali possibili in ottica Fermana proprio per garantire un futuro alla società".

Dunque tutti insieme a contribuire al presente e al futuro della Fermana nel modo migliore possibile. Un passo indietro necessario, forse l’offerta che si è avvicinata maggiormente ad andare in porto è stata quella dell’imprenditore Nicola Di Matteo che ha anche rilanciato con una seconda proposta sempre per il 60% delle quote e che non intende mollare la presa, rimanendo comunque ancora alla finestra. Intanto nella giornata di oggi ci saranno ancora riunioni e incontri per pianificare la stagione che verrà dal punto di vista tecnico e organizzativo.

A brevissimo gli annunci ufficiali su diversi ruoli al momento in attesa di conferma (vedi direttore sportivo e allenatore) o di novità (come quello del segretario).