La Fermana perde pezzi: ai box pure Pistolesi

Come hanno vissuto la Festa dell’Immacolata in casa Fermana? La squadra in campo per la seduta mattutina, poi pomeriggio libero. Fuori ci sono i soliti avvicendamenti societari. Il tutto è ancora in fase di stallo. Rosati da una parte e i "fermani" dall’altra continuano a lavorare per soluzioni diverse sperando di chiudere qualche sorta di accordo entro la data fatidica del 16 dicembre. Se la seconda tornata di pagamenti non arriverà entro quel giorno, la penalizzazione in classifica è dietro l’angolo, e potrebbe essere la mazzata definitiva. Certi che più di qualcuno si stia sbrigando per risolvere la situazione al più presto, è tempo di parlare di obiettivi a brevissimo termine, come Lucchese-Fermana. Se la settimana è stata difficile a Viale Trento, anche al Pelloni non è stata delle migliori. Calderoni, Padella e Laverone rimangono esclusi da ogni progetto tecnico, ma comunque continuano ad allenarsi. Montini anche rimane fuori ma per il tendine che non gli lascia pace, difficilmente partirà per la Toscana. Nelle ultime ore è emersa anche l’assenza di Francesco Pistolesi. L’esterno sinistro classe 2005 ha accusato un attacco febbrile. Mister Stefano Protti, in base alle sue condizioni, deciderà domani se convocarlo o meno per la sfida. Il canterano, oltre a un’importante fonte di guadagno grazie al minutaggio under, si è dimostrato pronto per i professionisti. Sia nelle prime giornate con Bruniera, che spesso lo schierava titolare, che nell’ultima partita contro la Torres dove ha ben figurato contro una delle squadre più in forma della C. Protti non aveva fatto troppo affidamento su di lui preferendogli Calderoni. Ma da quando il ds Andreatini ha fatto capire che solo il curriculum non basta, l’allenatore ha dovuto per forza optare per "Pisto" e lui ha risposto presente. Una sua assenza contro la Lucchese sarebbe pesante, anche perché lui e Calderoni sono gli unici esterni sinistri di ruolo attualmente in rosa. Chi invece è sicuro del suo posto da titolare è Gasbarro. Arrivato a campionato in corso da svincolato, tolta qualche prestazione non all’altezza, ha dimostrato di essere un ottimo elemento, sia nello spogliatoio che in campo. Con Padella out, il ruolo di leader della difesa gli si addice bene. E di pari passo lui sembra gradire la piazza, nonostante il periodo a dir poco difficile. "Mi trovo bene qua", ha detto il livornese in una diretta Instagram con un suo amico nella giornata di venerdì. Domenica tornerà nella "sua" Toscana e si spera che l’aria di casa, anche se un po’ lontana da Lucca, gli possa portare fortuna.

Filippo Rocchi