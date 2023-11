La Fermana perde pezzi. Out Spedalieri ed Eleuteri

La sconfitta di Pineto ha fatto male, parecchio, ma per la Fermana è già tempo di pensare alla prossima partita contro il Sestri Levante. I liguri sono al penultimo posto in classifica, con due punti in più rispetto alla Fermana dopo l’ultimo pareggio agguantato in extremis in casa della Recanatese. Intanto c’è da sciogliere il nodo stadio per la partita in programma domenica alle ore 18.30. Finora i liguri hanno giocato le loro partite casalinghe allo Stadio Dei Marmi di Carrara, dato che al Sivori di Sestri Levante sono ancora in corso i lavori per adeguarlo alla Serie C e una data per la fine ancora non c’è. Però l’accordo tra la Carrarese e la squadra ligure è saltato nelle scorse settimane e il club è stato costretto a cambiare struttura. La scelta sarebbe ricaduta sull’Ettore Mannucci di Pontedera. Manca solo l’ok della Prefettura di Pisa per ufficializzare il passaggio, ma al 99% la Fermana giocherà lì. Chi non ci saranno sono Jonathan Spedalieri e Alessandro Eleuteri. Il primo era in diffida prima della partita contro il Pineto e in Abruzzo ha preso un giallo, quindi per somma di ammonizioni mister Stefano Protti non potrà contare su di lui. Il secondo invece è stato espulso nel finale della partita all’Adriatico di Pescara per doppio giallo dopo un fallo inutile su Njambe. Forse secondo giallo eccessivo, ma fatto sta che è uscito a testa bassa, senza proteste e sapendo di aver provocato un danno importante in vista della partita più importante della stagione per i gialloblù E in difesa ora è emergenza. Perché la coppia centrale per forza di cose sarà formata da Andrea Gasbarro, una delle poche note positive della sconfitta contro il Pineto, e da Emanuele Padella, lasciato in panchina nella scorsa partita e anche lui in diffida. Difficile vedere uno tra Santi e Fort titolari.

Sulla destra, Eleuteri era già l’alternativa a Lorenzo Laverone, alle prese con una forte botta alla caviglia rimediata nel derby contro l’Ancona. L’ex capitano del Rimini non era stato neanche convocato per la partita contro il Pineto date le brutte condizioni. Caviglia ancora parecchio gonfia, da vedere se riuscirà a fare il miracolo e scendere in campo contro il Sestri Levante. Con Donato De Pascalis di nuovo ai box, l’unica alternativa di ruolo sarebbe Nicolò Biral, arrivato in estate in prestito dall’Inter insieme a Dennis Curatolo. Finora qualche partita con la Primavera 3, tre minuti contro il Cesena in campionato e nove in Coppa Italia Serie C. Vederlo titolare è quasi impossibile, perciò sta a mister Protti inventarsi qualcosa nel caso in cui Laverone non sarà ancora disponibile. Filippo Rocchi